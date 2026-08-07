Under Armour 5.00 CHF -8.11% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Under Armour auf "Underweight" belassen. Mit dem Umsatz habe der Sportartikelhersteller im ersten Geschäftsquartal auf breiter Basis die Erwartungen verfehlt, schrieb Matthew R. Boss in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies gehe einher mit einem gekürzten Umsatzausblick auf das Gesamtjahr./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 08:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 08:21 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.