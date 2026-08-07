Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072
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07.08.2026 15:03:14
Under Armour Underweight
Under Armour
5.00 CHF -8.11%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Under Armour auf "Underweight" belassen. Mit dem Umsatz habe der Sportartikelhersteller im ersten Geschäftsquartal auf breiter Basis die Erwartungen verfehlt, schrieb Matthew R. Boss in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies gehe einher mit einem gekürzten Umsatzausblick auf das Gesamtjahr./tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 08:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 08:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Under Armour Inc. Underweight
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Unternehmen:
Under Armour Inc.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Underweight
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Kurs*:
$ 5.93
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Underweight
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Kurs aktuell:
$ 6.11
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Matthew R. Boss
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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