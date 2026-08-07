LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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LANXESS Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Lanxess auf "Halten" mit einem fairen Wert von 17 Euro belassen. Eine operative Erholung treffe bei dem Chemiekonzern auf ein schwaches Umfeld, das geprägt sei von verhaltener Nachfrage, geopolitischer Unsicherheit und erhöhten Energiekosten, schrieb Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Management fokussiere sich weiter auf Kostendisziplin, Barmittel-Generierung und selektive Preisanpassungen. In operativen Fortschritten sieht er aber noch keine ausreichende Grundlage für eine positivere Einschätzung./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Halten
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
16.28 €
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
16.39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-
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