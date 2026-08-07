Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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07.08.2026 17:22:44
Kaufen von DZ BANK für Allianz-Aktie
DZ BANK-Analyst Thorsten Wenzel hat eine gründliche Analyse des Allianz-Papiers durchgeführt.
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Allianz von 420 auf 486 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Vermögensverwaltungs-Geschäft habe den Versicherer im zweiten Quartal mit hohen Nettomittelzuflu?ssen beflügelt, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte betonte das operative Wachstum, das es in allen drei Segmenten gegeben habe. Der Überschuss sei allerdings durch realisierte Veräusserungsverluste und Restrukturierungsaufwendungen gedämpft worden.
Aktienanalyse online: Die Allianz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Aktie verlor um 17:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1.2 Prozent auf 435.50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 664’566 Allianz-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Anteilsschein um 16.7 Prozent aufwärts.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 15:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 15:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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