Zuversicht in Zürich: SLI beginnt Freitagshandel im Plus

Am Freitag springt der SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0.18 Prozent auf 2’333.11 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.172 Prozent auf 2’324.92 Punkte an der Kurstafel, nach 2’328.93 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 2’336.07 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2’326.80 Punkten lag.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche kletterte der SLI bereits um 1.62 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 07.07.2026, den Wert von 2’300.78 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 07.05.2026, mit 2’109.83 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, wies der SLI einen Wert von 1’983.09 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 8.47 Prozent zu. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’350.80 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Roche (+ 1.81 Prozent auf 371.30 CHF), Sandoz (+ 1.33 Prozent auf 70.10 CHF), Lonza (+ 1.24 Prozent auf 573.60 CHF), Galderma (+ 1.18 Prozent auf 180.35 CHF) und Novartis (+ 0.86 Prozent auf 126.26 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Amrize (-8.04 Prozent auf 38.45 CHF), Swisscom (-1.79 Prozent auf 631.50 CHF), Swiss Re (-0.73 Prozent auf 136.15 CHF), VAT (-0.63 Prozent auf 630.40 CHF) und Swiss Life (-0.59 Prozent auf 949.00 CHF).

Welche Aktien im SLI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Amrize-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 349’358 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 310.101 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.59 zu Buche schlagen. Mit 6.33 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch