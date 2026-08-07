Novartis Aktie News: Novartis legt am Vormittag zu

Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere um 09:28 Uhr 0,9 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'566 Punkten liegt. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 126,52 CHF zu. Bei 125,18 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 90'359 Aktien.

Am 29.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 131,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,56 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,46 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 21.07.2026. Das EPS lag bei 1,35 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 11.39 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.62 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,79 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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