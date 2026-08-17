TKB-Aktie etwas tiefer: Susanne Brandenberger scheidet Ende Mai 2027 aus Bankrat aus

Susanne Brandenberger tritt bei der Thurgauer Kantonalbank per Ende Mai 2027 aus dem neunköpfigen Gremium zurück.

Grund für den Abgang ist eine "berufliche Neuorientierung", wie die Bank am Montag mitteilte. Brandenberger gehört dem Bankrat seit 2016 an. Seit Mitte 2017 leitet sie den Risiko- und Prüfungsausschuss der Bank.

Die Ersatzwahl für die restliche Amtszeit bis 2028 soll im Verlauf des ersten Quartals 2027 erfolgen. Zuständig für die Evaluation eines neuen Mitglieds ist die Thurgauer Regierung. Gewählt wird das neue Bankratsmitglied vom Thurgauer Grossen Rat.

Die TKB-Aktie zeigt sich bei 164 CHF rund 0,61 Prozent tiefer.

Weinfelden (awp)