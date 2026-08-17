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17.08.2026 09:39:18

secunet Security Networks Buy

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Secunet auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Der erwartungsgemäß starke Halbjahresbericht und der Auftragseingang des IT-Sicherheitsunternehmens untermauerten den strukturellen Wachstumspfad, schrieb Christian Cohrs in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Er sieht über das laufende Jahr hinaus gute Geschäftsaussichten./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: secunet Security Networks AG Buy
Unternehmen:
secunet Security Networks AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
260.00 €
Rating jetzt:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
189.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37.28%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
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