secunet Security Networks Aktie 1012781 / DE0007276503
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secunet Security Networks Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Secunet auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Der erwartungsgemäß starke Halbjahresbericht und der Auftragseingang des IT-Sicherheitsunternehmens untermauerten den strukturellen Wachstumspfad, schrieb Christian Cohrs in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Er sieht über das laufende Jahr hinaus gute Geschäftsaussichten./rob/gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: secunet Security Networks AG Buy
|
Unternehmen:
secunet Security Networks AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
260.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
187.20 €
|
Abst. Kursziel*:
38.89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
189.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.28%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu secunet Security Networks AG
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14.08.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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13.08.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
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13.08.26
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13.08.26
|XETRA-Handel: SDAX-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
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13.08.26
|EQS-News: secunet grows significantly in the first half of 2026 and reports a sharp rise in earnings in the second quarter (EQS Group)
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13.08.26
|EQS-News: secunet wächst im ersten Halbjahr 2026 deutlich und verzeichnet starken Ergebnissprung im zweiten Quartal (EQS Group)
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12.08.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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10.08.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.ch)
Analysen zu secunet Security Networks AG
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