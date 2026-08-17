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17.08.2026 09:35:40
AUTO1 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Auto1 auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Online-Gebrauchtwagenhändler habe ein solides zweites Quartal hinter sich und den Ausblick am oberen Ende der Jahreszielspannen bestätigt, schrieb Nizla Naizer am Montag angesichts jüngster Geschäftszahlen. Das Wachstumstempo bleibe attraktiv./gl/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21.15 €
|
Abst. Kursziel*:
51.30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51.66%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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