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Index-Performance im Fokus 14.08.2026 15:58:13

Handel in Zürich: SLI schwächelt

Handel in Zürich: SLI schwächelt

Der SLI verliert aktuell an Boden.

Roche
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Um 15:40 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0.56 Prozent schwächer bei 2’314.23 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.212 Prozent stärker bei 2’332.24 Punkten in den Handel, nach 2’327.30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’314.18 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’332.94 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1.14 Prozent abwärts. Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 14.07.2026, bei 2’286.15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.05.2026, wies der SLI einen Wert von 2’106.27 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, betrug der SLI-Kurs 1’992.10 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 7.59 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SLI aktuell

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Alcon (+ 1.28 Prozent auf 60.24 CHF), Partners Group (+ 1.08 Prozent auf 731.80 CHF), Sonova (+ 1.01 Prozent auf 240.80 CHF), Helvetia Baloise (+ 0.94 Prozent auf 215.80 CHF) und Amrize (+ 0.82 Prozent auf 37.96 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Lonza (-2.72 Prozent auf 557.20 CHF), Galderma (-2.52 Prozent auf 174.05 CHF), Roche (-2.51 Prozent auf 353.20 CHF), Novartis (-1.92 Prozent auf 121.36 CHF) und Richemont (-1.64 Prozent auf 192.40 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 714’375 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 309.623 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.32 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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