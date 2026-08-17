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Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703

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17.08.2026 09:34:35

Bechtle Buy

Bechtle
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Bechtle auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Mit den endgültigen Quartalszahlen habe der IT-Dienstleister die schon bekannten Eckdaten und den angehobenen Ausblick bestätigt, schrieb Lars Vom-Cleff in einem Rückblick am Montag auf die Zahlen. Das starke Auftragswachstum sage mehr aus als das Geschäftsumfeld./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:02 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
45.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
34.38 € 		Abst. Kursziel*:
30.89%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
34.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.68%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
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09:34 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 Bechtle Buy UBS AG
12.08.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
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