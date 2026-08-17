Bechtle 32.52 CHF -0.20% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Bechtle auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Mit den endgültigen Quartalszahlen habe der IT-Dienstleister die schon bekannten Eckdaten und den angehobenen Ausblick bestätigt, schrieb Lars Vom-Cleff in einem Rückblick am Montag auf die Zahlen. Das starke Auftragswachstum sage mehr aus als das Geschäftsumfeld./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:02 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.