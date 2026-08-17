SFC Energy Aktie 2508489 / DE0007568578
18.88CHF
-0.94CHF
-4.75 %
11:34:46
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
17.08.2026 09:38:06
SFC Energy Buy
SFC Energy
18.88 CHF -4.75%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SFC Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Brennstoffzellenspezialist habe ein - auch an seinen hohen Erwartungen gemessen - starkes zweites Quartal hinter sich, schrieb Michael Kuhn in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er sieht darin einen weiteren Baustein für die Wiederherstellung des Anlegervertrauens./rob/gl/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SFC Energy AG Buy
|
Unternehmen:
SFC Energy AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16.94 €
|
Abst. Kursziel*:
53.50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.03%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SFC Energy AG
Analysen zu SFC Energy AG
|09:41
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|09:38
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|06:33
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|06.07.26
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|09:41
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|09:38
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|06:33
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|06.07.26
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|09:41
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|09:38
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|06:33
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|06.07.26
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|25.02.26
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SFC Energy AG
|18.86
|-4.84%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:41
|
Warburg Research
SFC Energy Buy
|09:40
|
Warburg Research
Wacker Neuson Buy
|09:39
|
Warburg Research
secunet Security Networks Buy
|09:38
|
Deutsche Bank AG
SFC Energy Buy
|09:35
|
Deutsche Bank AG
AUTO1 Buy
|09:34
|
Deutsche Bank AG
Bechtle Buy
|08:39
|
Deutsche Bank AG
freenet Buy