SFC Energy Aktie 2508489 / DE0007568578
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SFC Energy Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat SFC Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die überraschend starken Quartalszahlen des Brennstoffzellenspezialisten untermauerten seine Anlageempfehlung, schrieb Malte Schaumann in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung der Resultate. Die Konsensschätzungen für 2027 und 2028 spiegelten das Margenpotenzial noch nicht wider und sollten daher weiter steigen./rob/gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SFC Energy AG Buy
|
Unternehmen:
SFC Energy AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
29.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16.94 €
|
Abst. Kursziel*:
71.22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.92%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
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