SMI 998089 / CH0009980894
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14.08.2026 15:58:13
SMI aktuell: SMI verbucht nachmittags Verluste
Das macht der SMI am fünften Tag der Woche.
Am Freitag verliert der SMI um 15:40 Uhr via SIX 0.85 Prozent auf 14’352.81 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1.667 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.180 Prozent auf 14’501.15 Punkte an der Kurstafel, nach 14’475.13 Punkten am Vortag.
Bei 14’349.53 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 14’501.16 Punkten den höchsten Stand markierte.
SMI-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche gab der SMI bereits um 1.52 Prozent nach. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 14.07.2026, den Wert von 14’241.77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 13.05.2026, bei 13’212.96 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, wies der SMI einen Wert von 12’001.61 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8.35 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im SMI
Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Alcon (+ 1.28 Prozent auf 60.24 CHF), Partners Group (+ 1.08 Prozent auf 731.80 CHF), Amrize (+ 0.82 Prozent auf 37.96 CHF), Swiss Re (+ 0.72 Prozent auf 139.05 CHF) und Holcim (+ 0.53 Prozent auf 71.90 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Lonza (-2.72 Prozent auf 557.20 CHF), Roche (-2.51 Prozent auf 353.20 CHF), Novartis (-1.92 Prozent auf 121.36 CHF), Richemont (-1.64 Prozent auf 192.40 CHF) und Nestlé (-0.20 Prozent auf 80.91 CHF).
SMI-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Das grösste Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 714’375 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 309.623 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien
2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 6.32 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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