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zugeh. Wertpapiere
17.08.2026 08:39:55
freenet Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Freenet von 33 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Lars Vom-Cleff lobte am Montag mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen die Entwicklung von waipu.tv. Belastet habe aber eine Vereinbarung mit einem Netzbetreiber./rob/ajx/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Buy
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
29.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22.46 €
|
Abst. Kursziel*:
29.12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.47%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|13.07.26
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|01.07.26
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|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
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|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
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