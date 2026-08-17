Wacker Neuson Aktie 2611520 / DE000WACK012
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Wacker Neuson SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Wacker Neuson auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die endgültigen Halbjahreszahlen des Baumaschinenherstellers hätten die bereits bekannten Eckdaten sowie den angehobenen Ausblick bestätigt, schrieb Stefan Augustin am Montag. Er habe daher seine Schätzungen für Umsatz und operative Ergebnismarge (Ebit) erhöht und liege nun mit ersterer am oberen Ende der neuen Unternehmens-Zielspanne./rob/gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wacker Neuson SE Buy
|
Unternehmen:
Wacker Neuson SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20.65 €
|
Abst. Kursziel*:
45.28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.23%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Wacker Neuson SE
|
13.08.26
|EQS-News: Wacker Neuson Group publishes Half-year Report and confirms the raised guidance for the fiscal year 2026 (EQS Group)
|
13.08.26
|EQS-News: Wacker Neuson Group veröffentlicht Halbjahresbericht 2026 und bestätigt angehobene Jahresprognose (EQS Group)
|
11.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX notiert am Dienstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
11.08.26
|XETRA-Handel SDAX zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
07.08.26
|SDAX aktuell: SDAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Freitagshandel in Frankfurt: SDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
31.07.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX liegt mittags im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Wacker Neuson SE
|09:40
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|17.04.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|09:40
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|17.04.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|09:40
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|28.04.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|17.04.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|09.03.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|23.01.26
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|23.01.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Wacker Neuson SE
|19.28
|-3.41%
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|09:41
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|09:40
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