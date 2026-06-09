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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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11.06.2026 09:35:37

Novartis Hold

Novartis
119.43 CHF 0.00%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Die Biomarker-Daten der FORTITUDE-Studie mit Delpacibart braxlosiran (Del-prax) bei Fazioskapulohumeraler Muskeldystrophie (FSHD) hätten das gesteckte Ziel erreicht, schrieb Michael Leuchten am Donnerstag. Damit sei das Risiko aus der Avidity-Übernahme in gewisser Hinsicht gesunken. Von Avidity stammt der Wirkstoff Del-prax./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Hold
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
110.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
119.32 CHF 		Abst. Kursziel*:
-7.81%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
119.43 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.89%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
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