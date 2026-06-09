Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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Novartis Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Die Biomarker-Daten der FORTITUDE-Studie mit Delpacibart braxlosiran (Del-prax) bei Fazioskapulohumeraler Muskeldystrophie (FSHD) hätten das gesteckte Ziel erreicht, schrieb Michael Leuchten am Donnerstag. Damit sei das Risiko aus der Avidity-Übernahme in gewisser Hinsicht gesunken. Von Avidity stammt der Wirkstoff Del-prax./rob/ag/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Hold
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
110.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
119.32 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-7.81%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
119.43 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.89%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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