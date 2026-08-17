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Verkaufsempfehlungen KW 33 17.08.2026 03:53:46

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

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In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Verkauf:

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    Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

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    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 14’933.12 19.97 SXBVXU
    Short 15’256.22 13.79 SDBWJU
    Short 15’823.56 8.94 SOWBPU
    SMI-Kurs: 14’390.67 14.08.2026 17:31:22
    Long 13’768.56 19.97 SEBAGU
    Long 13’425.99 13.66 SNB4VU
    Long 12’867.37 8.99 S4KBXU
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

    Inside ETF

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    08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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