Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39
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Vodafone Group Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vodafone nach der Übernahme der Mehrheit an Safaricom von 120 auf 125 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der britische Telekomkonzern verstärke über die Tochter Vodacom seine Position in Afrika, schrieb Matthias Volkert in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Position am größten Einzelmarkt Deutschland bleibe aber schwierig. Den etwas höheren fairen Wert begründete er neben angepassten Ergebnisschätzungen auch mit veränderten Parametern./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Halten
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Unternehmen:
Vodafone Group PLC
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Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Halten
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Kurs*:
1.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
-
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Matthias Volkert
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KGV*:
-
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
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14.08.26
|FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: Hätte sich eine Vodafone Group-Anlage von vor 5 Jahren gelohnt? (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 liegt zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)
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10.08.26
|LSE-Handel FTSE 100 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
07.08.26
|FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vodafone Group von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Börse London: FTSE 100 schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
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06.08.26
|Börse London: FTSE 100 pendelt nachmittags um Schlusskurs vonMittwoch (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 mittags freundlich (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Handel in London: FTSE 100 letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Vodafone Group PLC
|16:37
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|28.07.26
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|28.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|27.07.26
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Jefferies & Company Inc.
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