Vodafone Group 1.30 CHF -1.59% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vodafone nach der Übernahme der Mehrheit an Safaricom von 120 auf 125 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der britische Telekomkonzern verstärke über die Tochter Vodacom seine Position in Afrika, schrieb Matthias Volkert in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Position am größten Einzelmarkt Deutschland bleibe aber schwierig. Den etwas höheren fairen Wert begründete er neben angepassten Ergebnisschätzungen auch mit veränderten Parametern./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 15:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 15:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.