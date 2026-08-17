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Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767

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17.08.2026 14:16:52

Nordea Bank Abp Registered Underweight

Nordea Bank Abp Registered Shs
16.32 CHF -0.09%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nordea von 160 auf 167 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Marta Sanchez Romero erhöhte am Montag mit Blick auf die letzten Quartalszahlen der Bank ihre Schätzungen für den Nettogewinn der Jahre bis 2028 um durchschnittlich 5 Prozent./gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 12:56 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 12:56 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
17.43 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
17.42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Marta Sanchez Romero 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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