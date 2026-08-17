Minuszeichen in Zürich: SLI zum Ende des Montagshandels in der Verlustzone

Der SLI tendierte im SIX-Handel schlussendlich um 0.61 Prozent schwächer bei 2’304.26 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.271 Prozent leichter bei 2’312.02 Punkten in den Montagshandel, nach 2’318.31 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2’319.74 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2’302.30 Punkten.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 17.07.2026, stand der SLI noch bei 2’298.35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, notierte der SLI bei 2’101.76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, stand der SLI bei 2’000.59 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7.13 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten markiert.

Tops und Flops im SLI aktuell

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Sandoz (+ 2.60 Prozent auf 74.90 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1.18 Prozent auf 213.80 CHF), Novartis (+ 0.78 Prozent auf 123.40 CHF), Swiss Re (+ 0.72 Prozent auf 140.45 CHF) und Lonza (+ 0.68 Prozent auf 566.40 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Richemont (-3.14 Prozent auf 186.40 CHF), Alcon (-2.97 Prozent auf 58.88 CHF), Nestlé (-2.84 Prozent auf 78.71 CHF), Givaudan (-2.66 Prozent auf 3’184.00 CHF) und Galderma (-2.20 Prozent auf 169.20 CHF).

Welche Aktien im SLI den grössten Börsenwert aufweisen

Im SLI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’268’220 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 300.557 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.31 erwartet. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.21 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch