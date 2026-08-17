|Lohnende ETC-Anlage?
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17.08.2026 19:43:08
So viel Verlust hätte ein Ethereum Classic-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Ethereum Classic-Investment verlieren können.
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Ethereum Classic wurde gestern vor 3 Jahren bei 16.23 USD gehandelt. Bei einer Investition von 10’000 USD in ETC vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 616.19 Ethereum Classic. Mit dem ETC-USD-Kurs von gestern gerechnet (6.098 USD), wäre das Investment nun 3’757.69 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 62.42 Prozent.
Am 16.08.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 6.098 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Ethereum Classic wurde am 22.08.2025 erreicht und liegt bei 24.48 USD.
Redaktion finanzen.net
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