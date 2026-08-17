Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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17.08.2026 16:29:00
Novartis Aktie News: Novartis am Montagnachmittag gefragt
Die Aktie von Novartis gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 123,00 CHF.
Um 16:28 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 123,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'322 Punkten tendiert. Bei 123,34 CHF erreichte die Novartis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 122,44 CHF. Zuletzt wechselten 509'117 Novartis-Aktien den Besitzer.
Bei 131,50 CHF markierte der Titel am 29.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 96,03 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,46 USD. Novartis gewährte am 21.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11.39 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11.62 Mrd. CHF umgesetzt worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2026 8,78 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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