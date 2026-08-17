|Langzeit-Anlage
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17.08.2026 19:43:08
Bitcoin Cash: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Bitcoin Cash Investoren gebracht.
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Bitcoin Cash war am 16.08.2023 207.84 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 48.11 BCH. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’800.63 USD, da sich der Wert eines Coins am 16.08.2026 auf 203.70 USD belief. Die Abnahme von 10’000 USD zu 9’800.63 USD entspricht einer negativen Performance von 1.99 Prozent.
Am 24.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 190.02 USD. Am 03.01.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 654.75 USD.
Redaktion finanzen.net
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