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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

114.08
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09:09:36
SWX
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04.06.2026 06:56:50

Novartis Hold

Novartis
114.12 CHF 0.41%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 110 Franken auf "Hold" belassen. Der Entwicklungschef habe sich sehr positiv zum Sicherheitsprofil von Remibrutinib geäußert, schrieb Michael Leuchten am Mittwochabend nach einer Gesprächsrunde mit Shreeram Aradhye. Man wolle eine "blitzsaubere" Bruton-Tyrosinkinase-Inhibitor-Therapie gegen Multiple Sklerose, ohne das Risiko von Leberschädigungen wie bei Konkurrenzprodukten./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Hold
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
110.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
113.52 CHF 		Abst. Kursziel*:
-3.10%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
114.12 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.61%
Analyst Name::
- 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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