Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
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Schneider Electric Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Schneider Electric angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine anhaltend hohe Nachfrage im Bereich KI-Infrastruktur untermauere das beschleunigte organische Wachstum der Franzosen, schrieb Robert Czerwensky in einer Analyse vom Dienstag. Die deutliche Erhöhung des Jahresausblicks für Umsatz und Marge zeige eine hohe operative Dynamik und eine erfolgreiche Umsetzung des Exzellenzprogramms./rob/ajx/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Kaufen
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
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Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
306.50 €
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Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
305.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Robert Czerwensky
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KGV*:
-