Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’575 -0.4%  SPI 20’512 -0.4%  Dow 53’792 -0.3%  DAX 26’391 0.3%  Euro 0.9359 0.1%  EStoxx50 6’551 0.2%  Gold 4’368 -0.5%  Bitcoin 51’570 -0.4%  Dollar 0.8108 0.1%  Öl 89.3 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998On113454047Nestlé3886335Alcon43249246Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422Idorsia36346343
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: thyssenkrupp nucera informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Debasement-Risiken im Blick: Wells Fargo-Experte empfiehlt Gold als Portfolio-Baustein
Ausblick: TUI informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ausblick: TKMS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Tencent vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...

Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

278.95
CHF
2.65
CHF
0.96 %
11.08.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.08.2026 20:21:05

Schneider Electric Kaufen

Schneider Electric
285.64 CHF 0.84%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Schneider Electric angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine anhaltend hohe Nachfrage im Bereich KI-Infrastruktur untermauere das beschleunigte organische Wachstum der Franzosen, schrieb Robert Czerwensky in einer Analyse vom Dienstag. Die deutliche Erhöhung des Jahresausblicks für Umsatz und Marge zeige eine hohe operative Dynamik und eine erfolgreiche Umsetzung des Exzellenzprogramms./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 18:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 18:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Kaufen
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
306.50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
305.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Robert Czerwensky 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten