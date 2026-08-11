Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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11.08.2026 09:29:00
Novartis Aktie News: Novartis steigt am Vormittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Novartis. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 127,38 CHF nach oben.
Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 127,38 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'658 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 127,38 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 127,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 58'774 Novartis-Aktien den Besitzer.
Am 29.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 131,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.08.2025 Kursverluste bis auf 95,59 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 33,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2025 3,70 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,46 USD aus. Am 21.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 CHF gegenüber 1,71 CHF im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -2,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.39 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 11.62 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 26.10.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,79 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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