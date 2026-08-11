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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

136.85
CHF
-1.70
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11.08.2026
SWX
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11.08.2026 18:13:02

Swiss Re Underweight

Swiss Re
136.89 CHF -0.33%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Underweight" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Analyst Kamran M Hossain aktualisierte nach dem Halbjahresbericht des Rückversicherers seine Schätzungen. Unter Berücksichtigung aller vorgenommener Anpassungen steige seine Prognose für den Nettogewinn 2026 um 3 Prozent, während seine Schätzungen für 2027 und 2028 sänken, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/rob/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 15:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 15:58 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Underweight
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
125.00 CHF
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
136.85 CHF 		Abst. Kursziel*:
-8.66%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
136.89 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-8.69%
Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
-
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