Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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Swiss Re Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Underweight" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Analyst Kamran M Hossain aktualisierte nach dem Halbjahresbericht des Rückversicherers seine Schätzungen. Unter Berücksichtigung aller vorgenommener Anpassungen steige seine Prognose für den Nettogewinn 2026 um 3 Prozent, während seine Schätzungen für 2027 und 2028 sänken, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/rob/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Underweight
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
125.00 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
136.85 CHF
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Abst. Kursziel*:
-8.66%
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Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
136.89 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.69%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
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