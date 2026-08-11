SMI 998089 / CH0009980894
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11.08.2026 09:28:20
Zuversicht in Zürich: SMI zum Handelsstart im Plus
Der SMI behält sein positives Vorzeichen auch am zweiten Tag der Woche.
Am Dienstag steht der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0.16 Prozent im Plus bei 14’657.15 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1.684 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0.083 Prozent auf 14’621.54 Punkte an der Kurstafel, nach 14’633.70 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SMI betrug 14’657.15 Punkte, das Tagestief hingegen 14’623.68 Zähler.
SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 14’235.09 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wurde der SMI auf 13’101.33 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, wies der SMI einen Stand von 11’869.99 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 10.64 Prozent. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14’657.15 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im SMI
Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Alcon (+ 4.53 Prozent auf 60.96 CHF), Swisscom (+ 0.48 Prozent auf 628.50 CHF), Novartis (+ 0.39 Prozent auf 127.30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.22 Prozent auf 81.98 CHF) und UBS (+ 0.21 Prozent auf 43.92 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Partners Group (-0.82 Prozent auf 723.60 CHF), Logitech (-0.72 Prozent auf 85.08 CHF), Lonza (-0.55 Prozent auf 576.40 CHF), Holcim (-0.53 Prozent auf 70.76 CHF) und Kühne + Nagel International (-0.43 Prozent auf 199.15 CHF).
Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Alcon-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. 209’522 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 312.379 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf
Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.29 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
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