Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’575 -0.4%  SPI 20’512 -0.4%  Dow 53’792 -0.3%  DAX 26’391 0.3%  Euro 0.9359 0.1%  EStoxx50 6’551 0.2%  Gold 4’368 -0.5%  Bitcoin 51’570 -0.4%  Dollar 0.8108 0.1%  Öl 89.3 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Zurich Insurance1107539Idorsia36346343UBS24476758Nestlé3886335Sandoz124359842Sika41879292Galderma133539272Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
AMD oder Intel? Bei dieser KI-Aktie könnte bis 2027 deutlich mehr drin sein
Goldman Sachs schlägt Alarm: KI-Boom treibt Schulden von Meta, Microsoft & Co.
BlackRock, Coinbase und Strategy: Diese Allianz will Bitcoin quantensicher machen
Diversifikation im ETF-Portfolio: Wann erreicht man die Effizienzgrenze nach Markowitz?
Schweizer ETF-Markt bricht Rekorde: Volumen und Listings erreichen historische Höchststände
Suche...
Hyperscaler 12.08.2026 03:46:31

Goldman Sachs schlägt Alarm: KI-Boom treibt Schulden von Meta, Microsoft & Co.

Goldman Sachs schlägt Alarm: KI-Boom treibt Schulden von Meta, Microsoft & Co.

Der Ausbau der KI-Infrastruktur durch die grossen US-Technologiekonzerne erreicht Dimensionen, die sich zunehmend nicht mehr allein aus eigenen Mitteln stemmen lassen.

• Goldman Sachs erwartet, dass 2027 rund 35 Prozent der Investitionsausgaben der Hyperscaler über Fremdkapital finanziert werden
• Die Anleiheausgabe der Hyperscaler lag 2025 bereits beim 3,4-fachen des Fünfjahresdurchschnitts
• Private Kreditmärkte und Projektfinanzierungen sollen die entstehende Finanzierungslücke schliessen

KI-Boom vor Wendepunkt in der Finanzierung

Die Investmentbank Goldman Sachs beobachtet seit einiger Zeit eine Verschiebung in der Art, wie Technologiekonzerne ihre KI-Ausbauten bezahlen. Amanda Lynam, die bei Goldman Sachs die Credit Strategy Research leitet, bezeichnete das Thema in einem am 5. August 2026 veröffentlichten Gespräch der Reihe Goldman Sachs Exchanges als das derzeit dominierende Thema an den Kreditmärkten. Sie verwies darauf, dass die Investitionsausgaben der Branche mittlerweile so schnell wachsen, dass sie sich dem operativen Cashflow der Unternehmen annähern, wodurch Fremdkapital eine zunehmend wichtige Rolle in der Finanzierung einnimmt.

Nach Angaben von Lynam lag der Anteil der über Anleihen finanzierten Investitionsausgaben bei den Hyperscalern 2025 bei 26 Prozent. Für 2026 rechnet Goldman Sachs mit einem Anstieg auf etwa ein Drittel, für 2027 mit einem Höchststand von 35 Prozent. Diese Prognose bildet den Kern der Warnung, mit der die Bank in den vergangenen Monaten verstärkt auf die veränderte Finanzierungsstruktur des KI-Booms aufmerksam macht.

Wie stark die Investitionen der Hyperscaler wachsen

Die Dimension der Ausgaben erklärt, warum Eigenmittel allein nicht mehr ausreichen. Wie aus Berechnungen von Goldman Sachs hervorgeht, die Yahoo Finance vorliegen: Die fünf Hyperscaler Amazon, Alphabet, Meta Platforms, Microsoft und Oracle gaben 2025 zusammen 405 Milliarden US-Dollar für Investitionen aus. Für 2026 rechnet die Bank mit einem Sprung auf rund 750 Milliarden US-Dollar, für 2027 mit rund 1,2 Billionen US-Dollar.

Diese Zahlen decken sich mit einer Analyse von Reuters, die sich ebenfalls auf Goldman-Sachs-Schätzungen stützt und für 2026 einen operativen Cashflow der Hyperscaler von etwa 778 Milliarden US-Dollar nennt, also nur knapp über den erwarteten Investitionsausgaben von 750 Milliarden US-Dollar. Genau diese Annäherung zwischen Investitionsbedarf und verfügbarem Cashflow gilt bei Goldman Sachs als zentraler Treiber für die wachsende Bedeutung der Fremdfinanzierung.

Warum Schuldenfinanzierung beim KI-Boom an Bedeutung gewinnt

Die betroffenen Konzerne verfügen weiterhin über beträchtliche Barmittel, was die Frage aufwirft, warum sie überhaupt verstärkt Anleihen ausgeben. Lynam erklärte dazu im Gespräch mit Goldman Sachs Exchanges, dass es sich um eine strategische Vorbereitung auf einen mehrjährigen Investitionszyklus handle. Die Unternehmen würden nach und nach verschiedene Kapitalquellen ausschöpfen, darunter Fremdkapital, Eigenkapital und interne Mittel, um sich für die kommenden Jahre finanziell zu positionieren.

Ein weiterer Faktor liegt laut Lynam in der Bonität der Konzerne. Die Hyperscaler seien bislang so hoch geratet und so gering verschuldet gewesen, dass erheblicher Spielraum bestehe, zusätzliches Fremdkapital aufzunehmen, ohne das Investment-Grade-Rating zu gefährden. Ähnliche Muster habe man bereits in der Pharma- und Telekombranche gesehen, wenn Unternehmen ihre Kapitalstruktur strategisch anpassten. Nach ihrer Einschätzung bleibe selbst ein leicht höherer Kapitalkostensatz für die Hyperscaler wirtschaftlich sinnvoll, solange die Rendite auf das eingesetzte Kapital die Mehrkosten übersteigt.

Welche Risiken Goldman Sachs beim KI-Boom sieht

Goldman Sachs stuft das Ausfallrisiko der einzelnen Hyperscaler selbst als gering ein, da die Konzerne über umfangreiche Barreserven verfügen. Die eigentliche Sorge der Bank betrifft die Kreditmärkte als Ganzes. Lynam erläuterte, dass zwischen theoretischer Verschuldungsfähigkeit und tatsächlicher Aufnahmefähigkeit des Marktes ein wichtiger Unterschied bestehe. Würden die Hyperscaler ihre Verschuldung bis zu einem Verhältnis von zwei zur Nettoverschuldung oder drei zur Bruttoverschuldung ausweiten, ergäbe sich eine theoretische zusätzliche Kapazität von rund zwei Billionen US-Dollar. Der begrenzende Faktor sei jedoch, wie viel der US-Markt für Investment-Grade-Anleihen realistisch aufnehmen könne.

Zum Vergleich zog Lynam die grössten US-Banken heran, die im Investment-Grade-Index jeweils nicht mehr als 175 Milliarden US-Dollar an indexfähigen Schulden und nicht mehr als 2,3 Prozent des Index ausmachen. Würden die Hyperscaler auf dieses Niveau gebracht, ergäbe sich daraus eine zusätzliche Kapazität von rund 510 Milliarden US-Dollar im US-Investment-Grade-Markt allein, wobei sie einräumte, dass dieser Vergleich aus Sicht einiger institutioneller Investoren zu grosszügig bemessen sein könnte, da diese bereits über Aktienengagements ein hohes Risiko im Technologiesektor tragen. Auch Guy LeBas, Chief Fixed Income Strategist bei Janney Capital Management, bestätigte gegenüber Fortune, dass die zusätzliche Anleiheversorgung bereits Spuren an den Märkten hinterlasse. Nach seinen Angaben stieg der Renditeaufschlag von Investment-Grade-Anleihen gegenüber Staatsanleihen von rund 70 Basispunkten auf etwa 85 Basispunkte, mit dem Potenzial für einen weiteren Anstieg auf bis zu 95 Basispunkte, sollte die Emissionstätigkeit der Hyperscaler anhalten.

Paul Schütte, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Geheimfavorit im KI-Rennen: Warum diese Aktie NVIDIA und Micron überflügeln könnte
Aktien von NVIDIA, Micron & Co.: Profitieren Halbleiterwerte von Chinas KI-Offensive?
US-KI-Giganten unter Druck: Kimi K3 aus China fordert Anthropic und OpenAI heraus

Bildquelle: Poetra.RH / Shutterstock.com,Maren Winter / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

11.08.26 Logo WHS Nasdaq stürzt ab – und plötzlich dreht der Markt um!
11.08.26 Julius Bär: 27.80% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc, Intel Corp
11.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Belimo, SGS
11.08.26 SMI kratzt an seiner Bestmarke
11.08.26 Marktüberblick: Ölpreise ziehen wieder an
11.08.26 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
10.08.26 Europas strategische Autonomie
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’213.82 19.38 SMYBKU
Short 15’520.45 13.81 SLWB8U
Short 16’085.87 8.95 S5B0BU
SMI-Kurs: 14’575.25 11.08.2026 17:31:37
Long 14’010.74 19.78 SYBQ3U
Long 13’683.70 13.74 SZBKGU
Long 13’093.67 8.87 SXBT2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Idorsia vor Durchbruch in den USA? DEA will Quviviq-Hürden senken - Aktie mit Plus
Zurückhaltung in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich schwächer
UBS-Regulierung: Kommission hat noch keine Entscheide gefällt - Aktie fällt
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA-Aktie stabil: ARK investiert 26,6 Millionen US-Dollar und trennt sich von Palantir-Position
SpaceX-Aktie im Sinkflug: Musks Mondpläne stehen im Schatten hoher KI-Kosten
Goldpreis steigt vor US-Inflationsdaten auf höchsten Stand seit über zwei Monaten
SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Re-Investment von vor 10 Jahren verdient
Alcon-Aktien nach Zahlen gesucht - Gewinn übertrifft Erwartungen
On-Aktie sackt zweistellig ab: Schuhfirma wächst weiter rasant - Ausblick trotzdem vorsichtiger

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.