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11.08.2026 16:29:00

Novartis Aktie News: Novartis büsst am Dienstagnachmittag ein

Novartis Aktie News: Novartis büsst am Dienstagnachmittag ein

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 126,28 CHF.

Novartis
127.06 CHF 0.78%
Kaufen Verkaufen

Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 126,28 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'606 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 126,28 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 127,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 554'485 Novartis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2026 bei 131,50 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Am 12.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 95,59 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,46 USD. Novartis gewährte am 21.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,35 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.62 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,79 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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