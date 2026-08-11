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Boeing Aktie 913253 / US0970231058

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11.08.2026 20:12:57

Boeing Buy

Boeing
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach Flugzeug-Auslieferungszahlen für Juli auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Dies schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Dienstag nach den Daten./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 12:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 12:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
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Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
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