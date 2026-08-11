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Boeing Aktie 913253 / US0970231058

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11.08.2026 20:13:11

Boeing Outperform

Boeing
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Flugzeug-Auslieferungszahlen für Juli auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Boeing habe mit 53 Jets ein konstantes Tempo an den Tag gelegt, schrieb Ken Herbert am Dienstag nach den Daten. Der Fokus richte sich nun auf die erwartete Beschleunigung in der zweiten Jahreshälfte./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 12:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 12:31 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Outperform 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
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