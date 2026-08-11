Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’575 -0.4%  SPI 20’512 -0.4%  Dow 53’771 -0.4%  DAX 26’391 0.3%  Euro 0.9361 0.1%  EStoxx50 6’551 0.2%  Gold 4’370 -0.4%  Bitcoin 51’396 -0.7%  Dollar 0.8110 0.1%  Öl 89.0 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335On113454047Alcon43249246Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422Idorsia36346343
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Debasement-Risiken im Blick: Wells Fargo-Experte empfiehlt Gold als Portfolio-Baustein
Juli 2026: So schätzen Experten die Intel-Aktie ein
Ausblick: Cerebras Systems legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Nebius stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Scharfe Kritik von BofA-Ökonomen an Fed-Chef Warsh
Suche...
Plus500 Depot

ARYZTA Aktie 142568471 / CH1425684714

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.08.2026 17:55:39

Aktien Schweiz etwas leichter - Alcon führen SMI an

ARYZTA
45.37 CHF -2.25%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Mit einem kleinen Minus hat der Aktienmarkt in der Schweiz den Handel am Dienstag beendet. Die Nachrichtenlage rund um den Iran-Krieg drückte auf die Stimmung, wie Händler sagten. Nachdem zunächst Medienberichte den Mark gestützt hatten, denen zufolge die USA und der Iran kurz vor "einer Art von Arrangement" standen, belastete schliesslich die Nachricht, dass die USA im Golf von Oman ein Schiff beschossen hatten, das unter panamaischer Flagge fuhr und versucht haben soll, die Blockade der US-Seestreitkräfte zu durchbrechen. Die zwischenzeitlich gesunkenen Ölpreise legten daraufhin wieder zu.

Der SMI verlor 0,4 Prozent auf 14.575 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursverlierer und sieben -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 18,03 (zuvor: 17,68) Millionen Aktien.

An der Spitze des SMI stand die Alcon-Aktie mit einem Plus von 4,7 Prozent. Die Zahlen des Augenheilkundespezialisten hatten überzeugt.

Partners Group wurden nicht nachhaltig von der Abstufung auf "Hold" durch die Deutsche Bank belastet. Die Titel schlossen 1,3 Prozent höher.

Gebremst wurde der SMI von den Schwergewichten: Nestle sanken um 0,6, Novartis um 0,7 und Roche um 1,1 Prozent.

Versicherer wurden im Einklang mit dem übrigen europäischen Sektor verkauft. Swiss Life, Swiss Re und Zurich verloren bis zu 1,5 Prozent. Aus dem Handel hiess es, aus dem Sektor sei nach den guten Zahlen die Luft raus. Der Markt fürchte übergeordnet einen weiteren Anstieg der Marktzinsen in den USA und Europa, der kurzfristig eine Belastung für die Branche darstellen könnte. Swiss Re dürften zusätzlich von einem negativen Kommentar von JP Morgan belastet worden sein. Die Analysten hatten ihre Gewinnschätzungen für die kommenden beiden Jahre gesenkt und die Einstufung "Underweight" bekräftigt.

In der zweiten Reihe wurden die Zahlen des Labortechnikherstellers Tecan mit Enttäuschung aufgenommen. Die Aktie sackte um 10,3 Prozent ab.

Daneben wurden Aryzta weiter von den enttäuschenden Zahlen belastet, die den Backwarenkonzern schon am Montag tief ins Minus gedrückt hatten. Die Aktie verlor weitere 4,8 Prozent.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2026 11:55 ET (15:55 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu ARYZTA AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ARYZTA AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

20:49 Logo WHS Nasdaq stürzt ab – und plötzlich dreht der Markt um!
12:47 Julius Bär: 27.80% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc, Intel Corp
09:50 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Belimo, SGS
09:08 SMI kratzt an seiner Bestmarke
09:04 Marktüberblick: Ölpreise ziehen wieder an
06:00 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
10.08.26 Europas strategische Autonomie
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’213.82 19.51 S3CBQU
Short 15’520.45 13.81 SBGBEU
Short 16’085.87 8.98 SZB73U
SMI-Kurs: 14’575.25 11.08.2026 17:31:37
Long 14’010.74 19.78 SYBQ3U
Long 13’683.70 13.74 SZBKGU
Long 13’093.67 8.87 SXBT2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

ARYZTA AG 44.55 -4.81% ARYZTA AG

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Finma stockt UBS-Aufsicht offenbar kräftig auf - Aktie fester
Neue Analyse: Warburg Research bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Idorsia vor Durchbruch in den USA? DEA will Quviviq-Hürden senken - Aktie mit Plus
MÄRKTE USA/Etwas fester - Schwache Payrolls lindern Zinssorgen
Micron-Aktie im Fokus: Wie Amazons Milliarden-Offensive dem Speicherchip-Hersteller Rückenwind geben könnte
ARYZTA-Aktie bricht zweistellig ein: Konzern überprüft nach Absatzrückgang im Halbjahr Deutschland-Geschäft
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Bernstein erhöht Kursziel trotz Underperform-Rating
UBS-Regulierung: Kommission hat noch keine Entscheide gefällt - Aktie fällt

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.