PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
PUMA SE Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Puma nach den Zahlen zum zweiten Quartal von 26 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Thomas Maul sieht den Sportartikelhersteller auf dem Weg zur Rückkehr zu Wachstum im Jahr 2027, wie er in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb. Puma befinde sich inmitten einer strategischen Neuausrichtung mit verstärktem Fokus auf den eigenen Vollpreiseinzelhandel und einem reduzierten Fußabdruck im Großflächengeschäft. Maul rechnet zudem damit, dass im nächsten Jahr auch wieder Spekulationen über eine Komplettübernahme durch den neuen Großaktionär Anta aufflammen könnten./ck/rob/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Halten
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
26.66 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
26.59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PUMA SE
|
11.08.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX verbucht Gewinne (finanzen.ch)
|
07.08.26
|MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PUMA SE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
05.08.26
|XETRA-Handel: Das macht der MDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
03.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Analysten sehen bei PUMA SE-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
31.07.26
|XETRA-SCHLUSS/Leichtes Plus - Puma und Schaeffler enttäuschen (Dow Jones)
|
31.07.26
|Puma verliert weiter an Umsatz und bleibt in den roten Zahlen (AWP)