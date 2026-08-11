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11.08.2026 12:29:00

Novartis Aktie News: Novartis zieht am Dienstagmittag an

Novartis Aktie News: Novartis zieht am Dienstagmittag an

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 127,18 CHF.

Novartis
127.06 CHF 0.78%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Novartis konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 127,18 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'600 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 127,66 CHF erreichte die Novartis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 127,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 248'464 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,50 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,59 CHF am 12.08.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 33,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,46 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,70 CHF aus. Am 21.07.2026 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,35 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,71 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11.39 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11.62 Mrd. CHF umsetzen können.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Novartis wird am 27.10.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,79 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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