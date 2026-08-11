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Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

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11.08.2026 18:12:31

Salzgitter Halten

Salzgitter
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Salzgitter nach detaillierten Halbjahreszahlen von 62 auf 56 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das finale Zahlenwerk habe nach der Vorabveröffentlichung nur begrenzten neuen Informationsgehalt geliefert, schrieb Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein wesentlicher neuer Aspekt sei indes die Konkretisierung der finanziellen Auswirkungen der HKM-Übernahme gewesen. Der zusätzliche Netto-Cashbedarf von lediglich rund 100 Millionen Euro über drei Jahre erscheine überschaubar und reduziere die mit der Transaktion verbundenen finanziellen Risiken./ck/rob/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 16:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Salzgitter Halten
Unternehmen:
Salzgitter 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
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Halten 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
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