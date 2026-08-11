SIX-Handel SMI zeigt sich am Dienstagmittag leichter

Am Dienstag gibt der SMI um 12:09 Uhr via SIX um 0.26 Prozent auf 14’595.66 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.684 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.083 Prozent auf 14’621.54 Punkte an der Kurstafel, nach 14’633.70 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 14’576.81 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14’669.51 Punkten lag.

SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 14’235.09 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 11.05.2026, den Stand von 13’101.33 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 11’869.99 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 10.18 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Alcon (+ 5.04 Prozent auf 61.26 CHF), Swisscom (+ 0.56 Prozent auf 629.00 CHF), Novartis (+ 0.19 Prozent auf 127.04 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.07 Prozent auf 81.86 CHF) und Kühne + Nagel International (-0.10 Prozent auf 199.80 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Partners Group (-1.51 Prozent auf 718.60 CHF), Lonza (-1.07 Prozent auf 573.40 CHF), Holcim (-1.01 Prozent auf 70.42 CHF), Sika (-0.98 Prozent auf 191.65 CHF) und UBS (-0.82 Prozent auf 43.47 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Alcon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 799’066 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 312.379 Mrd. Euro im SMI den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch