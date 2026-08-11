SMI 998089 / CH0009980894
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Index im Fokus
|
11.08.2026 12:26:13
SIX-Handel SMI zeigt sich am Dienstagmittag leichter
Der SMI notiert derzeit im negativen Bereich.
Am Dienstag gibt der SMI um 12:09 Uhr via SIX um 0.26 Prozent auf 14’595.66 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.684 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.083 Prozent auf 14’621.54 Punkte an der Kurstafel, nach 14’633.70 Punkten am Vortag.
Der SMI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 14’576.81 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14’669.51 Punkten lag.
SMI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 14’235.09 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 11.05.2026, den Stand von 13’101.33 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 11’869.99 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 10.18 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI
Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Alcon (+ 5.04 Prozent auf 61.26 CHF), Swisscom (+ 0.56 Prozent auf 629.00 CHF), Novartis (+ 0.19 Prozent auf 127.04 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.07 Prozent auf 81.86 CHF) und Kühne + Nagel International (-0.10 Prozent auf 199.80 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Partners Group (-1.51 Prozent auf 718.60 CHF), Lonza (-1.07 Prozent auf 573.40 CHF), Holcim (-1.01 Prozent auf 70.42 CHF), Sika (-0.98 Prozent auf 191.65 CHF) und UBS (-0.82 Prozent auf 43.47 CHF) unter Druck.
SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Alcon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 799’066 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 312.379 Mrd. Euro im SMI den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|14’663.22
|0.20%
Börse aktuell - Live TickerSMI nach neuem Rekord etwas fester -- DAX mit neuem Rekord -- Verschiedene Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit gut behaupteter Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich uneins. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.