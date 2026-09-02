LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nordea von 13,40 auf 14 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Namita Samtani hob die Ergebnisprognosen für die nordeuropäischen Banken am Donnerstag bis 2028 um 3 bis 5 Prozent an. Eine immer knappere Führung der sozialdemokratischen Opposition im Rennen um den Wahlausgang in Schweden dürfte die Sorgen vor einer Bankensteuer und Konkurrenz durch die staatliche Hypothekenbank SBAB mildern. Im Vergleich mit den Markterwartungen liegt Samtani vor allem bei schwedischen Banken höher./ag/tih;