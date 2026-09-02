Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767
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Nordea Bank Abp Registered Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nordea von 13,40 auf 14 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Namita Samtani hob die Ergebnisprognosen für die nordeuropäischen Banken am Donnerstag bis 2028 um 3 bis 5 Prozent an. Eine immer knappere Führung der sozialdemokratischen Opposition im Rennen um den Wahlausgang in Schweden dürfte die Sorgen vor einer Bankensteuer und Konkurrenz durch die staatliche Hypothekenbank SBAB mildern. Im Vergleich mit den Markterwartungen liegt Samtani vor allem bei schwedischen Banken höher./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
14.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
17.91 €
|
Abst. Kursziel*:
-21.83%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
17.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-21.52%
|
Analyst Name::
Namita Samtani
|
KGV*:
-
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