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18.09.2026 15:58:31
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag schwächer
Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag in Rot.
Am Freitag tendiert der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 1.34 Prozent schwächer bei 6’237.96 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5.316 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0.100 Prozent fester bei 6’329.24 Punkten, nach 6’322.90 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’232.90 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6’329.24 Einheiten.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1.13 Prozent nach unten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 18.08.2026, bei 6’468.17 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 18.06.2026, den Wert von 6’323.27 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’456.67 Punkten auf.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.62 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’376.81 Zählern.
Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 3.05 Prozent auf 56.06 EUR), Rheinmetall (+ 0.20 Prozent auf 1’018.20 EUR), Siemens Energy (-0.18 Prozent auf 141.54 EUR), Eni (-0.25 Prozent auf 23.81 EUR) und Airbus SE (-0.52 Prozent auf 194.56 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-4.31 Prozent auf 27.08 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3.41 Prozent auf 78.28 EUR), Deutsche Bank (-3.37 Prozent auf 33.09 EUR), BMW (-3.23 Prozent auf 61.18 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3.05 Prozent auf 44.79 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 9’315’339 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 538.121 Mrd. Euro heraus.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.75 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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