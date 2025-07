LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nordea von 13,40 auf 13,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das von der Bank angestrebte Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag (Cost-Income-Ratio) sei in diesem Jahr schwer zu erreichen, schrieb Namita Samtani am Montag. Dazu müsse man in schwierigen Zeiten vermutlich an der Kostenschraube drehen./ag/gl;