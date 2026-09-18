Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 -1.2%  SPI 19’515 -0.9%  Dow 51’683 -0.2%  DAX 25’304 -1.6%  Euro 0.9441 -0.2%  EStoxx50 6’236 -1.4%  Gold 4’380 0.9%  Bitcoin 66’738 5.9%  Dollar 0.8230 0.0%  Öl 103.4 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitwise-CIO Hougan: Bitcoin könnte bis 2035 auf 1,3 Millionen Dollar steigen
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Tipp fürs Bewerbungsgespräch: Diese Farbe lässt Bewerber intelligent, effizient und seriös aussehen
Buffer-ETFs unter der Lupe: Wie lohnenswert sind tatsächlich?
NVIDIA, Apple & Co.: Warum Large Caps zum Jahresende im Vorteil sein könnten
Suche...
Plus500 Depot

adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Euro STOXX 50-Performance im Fokus 18.09.2026 17:58:15

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich

Der Euro STOXX 50 zeigte sich am Freitagabend leichter.

Nordea Bank Abp Registered Shs
16.54 CHF -1.97%
Kaufen Verkaufen

Am Freitag notierte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 1.46 Prozent leichter bei 6’230.42 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5.316 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0.100 Prozent stärker bei 6’329.24 Punkten, nach 6’322.90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’329.24 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’223.12 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der Euro STOXX 50 bereits um 1.24 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’468.17 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6’323.27 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 18.09.2025, bei 5’456.67 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.50 Prozent nach oben. Bei 6’577.20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 2.68 Prozent auf 55.86 EUR), Eni (+ 0.50 Prozent auf 23.99 EUR), adidas (-0.11) Prozent auf 142.25 EUR), Rheinmetall (-0.43 Prozent auf 1’011.80 EUR) und Deutsche Börse (-0.64 Prozent auf 278.00 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Volkswagen (VW) vz (-5.58 Prozent auf 76.52 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4.76 Prozent auf 44.00 EUR), BMW (-4.46 Prozent auf 60.40 EUR), Deutsche Telekom (-4.20 Prozent auf 27.11 EUR) und Deutsche Bank (-3.49 Prozent auf 33.05 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 24’609’153 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 538.121 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.75 zu Buche schlagen. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.84 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten