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|Euro STOXX 50-Performance im Fokus
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18.09.2026 17:58:15
Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich
Der Euro STOXX 50 zeigte sich am Freitagabend leichter.
Am Freitag notierte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 1.46 Prozent leichter bei 6’230.42 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5.316 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0.100 Prozent stärker bei 6’329.24 Punkten, nach 6’322.90 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’329.24 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’223.12 Zählern.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verlor der Euro STOXX 50 bereits um 1.24 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’468.17 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6’323.27 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 18.09.2025, bei 5’456.67 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.50 Prozent nach oben. Bei 6’577.20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 2.68 Prozent auf 55.86 EUR), Eni (+ 0.50 Prozent auf 23.99 EUR), adidas (-0.11) Prozent auf 142.25 EUR), Rheinmetall (-0.43 Prozent auf 1’011.80 EUR) und Deutsche Börse (-0.64 Prozent auf 278.00 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Volkswagen (VW) vz (-5.58 Prozent auf 76.52 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4.76 Prozent auf 44.00 EUR), BMW (-4.46 Prozent auf 60.40 EUR), Deutsche Telekom (-4.20 Prozent auf 27.11 EUR) und Deutsche Bank (-3.49 Prozent auf 33.05 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 24’609’153 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 538.121 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.75 zu Buche schlagen. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.84 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
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