Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767
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24.06.2026 13:04:35
Nordea Bank Abp Registered Neutral
Nordea Bank Abp Registered Shs
14.95 CHF -0.95%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordea von 16,75 auf 17,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Sofie Peterzens hob ihre Ergebnisprognosen bis 2028 am Mittwoch in einem Ausblick auf den nächsten Zwischenbericht der Bank leicht an./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 11:42 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
17.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
16.43 €
|
Abst. Kursziel*:
6.48%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
16.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.89%
|
Analyst Name::
Sofie Peterzens
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse