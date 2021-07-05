Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767
Nordea Bank Abp Registered Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordea von 15,25 auf 15,50 Euro angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die neuen Ziele bis 2030 seien inzwischen eingepreist, schrieben Chris Hallam und Sofie Peterzens in ihrem Branchenausblick auf 2026 vom Donnerstag. Sie bleiben ansonsten recht optimistisch für Europas Banken. Der Fokus der Anleger dürfte sich von Zinsen und Krediten hin zu Wachstum und Effizienz verschieben. Ihrer Einschätzung nach dürfte Ertragswachstum besser operativ gehebelt zu steigenden Eigenkapitalrenditen führen./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
15.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
15.50 €
|
Abst. Kursziel*:
0.00
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.64%
|
Analyst Name::
Chris Hallam
|
KGV*:
-
