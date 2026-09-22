Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767
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22.09.2026 10:02:21
EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Nordea Bank Abp Registered-Aktien verdienen können.
Am 22.09.2016 wurden Nordea Bank Abp Registered-Anteile via Börse HEX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Nordea Bank Abp Registered-Aktie an diesem Tag 8.98 EUR wert. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’114.206 Nordea Bank Abp Registered-Aktien. Die gehaltenen Nordea Bank Abp Registered-Anteile wären am 21.09.2026 20’066.85 EUR wert, da der Schlussstand 18.01 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 100.67 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Nordea Bank Abp Registered belief sich zuletzt auf 59.58 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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10:02
|EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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09:28
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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21.09.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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21.09.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags zu (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 mittags in Grün (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 klettert zum Start (finanzen.ch)
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18.09.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich (finanzen.ch)
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18.09.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
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|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
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|21.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|24.06.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
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