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Index-Performance im Blick 22.09.2026 09:28:18

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Das macht der Euro STOXX 50 am Dienstagmorgen.

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Um 09:10 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.03 Prozent schwächer bei 6’316.19 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.343 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.176 Prozent stärker bei 6’329.32 Punkten in den Handel, nach 6’318.20 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6’335.01 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’311.56 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der Euro STOXX 50 6’462.22 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 22.06.2026, einen Wert von 6’311.32 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5’442.05 Punkten gehandelt.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 7.96 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell adidas (+ 1.26 Prozent auf 144.95 EUR), Infineon (+ 1.05 Prozent auf 58.90 EUR), Eni (+ 0.77 Prozent auf 23.58 EUR), Deutsche Börse (+ 0.46 Prozent auf 281.20 EUR) und BASF (+ 0.21 Prozent auf 51.47 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Allianz (-1.73 Prozent auf 437.40 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.87 Prozent auf 43.29 EUR), Deutsche Bank (-0.81 Prozent auf 32.92 EUR), BMW (-0.76 Prozent auf 59.68 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0.66 Prozent auf 6.75 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 236’824 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 557.314 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7.19 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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