EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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EssilorLuxottica Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 230 auf 190 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania geht in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht von einem mäßigeren Beitrag smarter Brillen zum Gesamtwachstum aus. Im eigentlichen Kerngeschäft rechnet er mit einer gesunden Entwicklung. An den Wachstumserwartungen gebe es zwar vielleicht noch einen kleinen Korrekturbedarf, doch dies wäre dann wohl der letzte Schritt nach unten./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
190.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
140.35 €
|
Abst. Kursziel*:
35.38%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
141.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.18%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
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