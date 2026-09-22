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EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667

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22.09.2026 08:02:07

EssilorLuxottica Outperform

EssilorLuxottica
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 230 auf 190 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania geht in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht von einem mäßigeren Beitrag smarter Brillen zum Gesamtwachstum aus. Im eigentlichen Kerngeschäft rechnet er mit einer gesunden Entwicklung. An den Wachstumserwartungen gebe es zwar vielleicht noch einen kleinen Korrekturbedarf, doch dies wäre dann wohl der letzte Schritt nach unten./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 23:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
190.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
140.35 € 		Abst. Kursziel*:
35.38%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
141.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34.18%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
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08:02 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
18.09.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
18.09.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
15.09.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
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