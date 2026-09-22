Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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22.09.2026 10:07:06
Evonik-Aktie gesucht: Stellenstreichungen Sparmassnahmen geplant
Der Spezialchemiekonzern Evonik will mit einem Umbauprogramm das Wachstum stärken und über einen Jobabbau die Kosten senken.
Das Produktportfolio werde nach Rollenprofilen geordnet, allen grossen Standorten in Deutschland würden spezifische Aufgaben zugeteilt. "Vorstand, Aufsichtsrat und Arbeitnehmervertreter teilen eine Überzeugung: Wir befinden uns in einer strukturellen und ökonomischen Krise unserer Industrie", sagte Übergangschef Claus Rettig laut Mitteilung.
Gute Chancen für Wachstum sieht Evonik besonders in Asien und Amerika, dort werden aktuell weitere Investitionsprojekte geprüft. Finanzielle Details zu Einspareffekten und Sonderkosten nannte Evonik zunächst nicht.
Die Evonik-Aktie legt via XETRA zeitweise um 3,36 Prozent auf 17,82 Euro zu.
men/stk
ESSEN (awp international)
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