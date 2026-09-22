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Danone Aktie 487663 / FR0000120644

56.74
CHF
6.74
CHF
13.48 %
09:42:20
SWX
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22.09.2026 08:31:30

Danone Hold

Danone
56.97 CHF 0.40%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Danone nach bislang schwachem Kursverlauf in diesem Jahr beim unveränderten Kursziel von 61 Euro von "Sell" auf "Hold" hochgestuft. Die Abwertung der Aktie sei berechtigt gewesen, schrieb Tom Sykes in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Der Konsumgüterbereich werde sich voraussichtlich auch weiterhin schlechter als der Gesamtmarkt entwickeln, solange sich die Verbraucher zurückhalten. Der Lebensmittelhersteller habe in seinen US-Vertriebskanälen noch mit viel Gegenwind zu kämpfen./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Danone S.A. Hold
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
61.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
60.46 € 		Abst. Kursziel*:
0.89%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
60.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.49%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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