Danone Aktie 487663 / FR0000120644
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Danone Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Danone nach bislang schwachem Kursverlauf in diesem Jahr beim unveränderten Kursziel von 61 Euro von "Sell" auf "Hold" hochgestuft. Die Abwertung der Aktie sei berechtigt gewesen, schrieb Tom Sykes in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Der Konsumgüterbereich werde sich voraussichtlich auch weiterhin schlechter als der Gesamtmarkt entwickeln, solange sich die Verbraucher zurückhalten. Der Lebensmittelhersteller habe in seinen US-Vertriebskanälen noch mit viel Gegenwind zu kämpfen./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Hold
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
61.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
60.46 €
|
Abst. Kursziel*:
0.89%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
60.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.49%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
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