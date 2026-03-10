Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767
Nordea Bank Abp Registered Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nordea mit einem Kursziel von 13,60 Euro auf "Underweight" belassen. Die jüngsten Kursverluste europäischer Banken seien Ausdruck einer Risikovermeidung seitens der Investoren, schrieb Namita Samtani am Montagabebd. Sie seien nicht das Ergebnis einer fundamentalen Bewertung. Die Dynamik bei den Ergebnissen und die Qualität der verwalteten Anlagen blieben solide. Nordea habe im Schlussquartal 2025 die Erwartungen großteils leicht überboten./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
13.60 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
15.59 €
|
Abst. Kursziel*:
-12.74%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
16.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15.53%
|
Analyst Name::
Namita Samtani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|
09.03.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09.03.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich am Montagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
09.03.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 schwächelt mittags (finanzen.ch)
|
09.03.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
|
06.03.26