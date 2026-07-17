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Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767

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17.07.2026 14:47:53

Nordea Bank Abp Registered Buy

Nordea Bank Abp Registered Shs
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordea nach Zahlen zum zweiten Quartal von 19,60 auf 20,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die skandinavische Bank habe stark abgeschnitten, schrieb Alexander Demetriou in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Gewinn vor Risikovorsorge habe positiv überrascht. Das Wachstum sei in allen strategischen Schwerpunktbereichen sowie in den Schlüsselmärkten Schweden und Norwegen solide geblieben, und für die zweite Jahreshälfte zeichne sich eine gute Dynamik ab. Nordea dürfte weiterhin Renditen über dem Sektordurchschnitt erwirtschaften./rob/la/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 13:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Alexander Demetriou 		KGV*:
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